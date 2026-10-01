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Halk TV Spor Galatasaray'da beklenmedik karar: 3 maçta formaya veda edecek

Galatasaray'da beklenmedik karar: 3 maçta formaya veda edecek

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk'tan beklenmedik santrafor kararı geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da beklenmedik karar: 3 maçta formaya veda edecek

Süper Lig'de milli aranın ardından Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

RAFAEL LEAO KARARI

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından bir hata daha yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; deneyimli teknik adam bu sefer en uçta Rafael Leao'yu değerlendirecek.

Sakatlıktan yeni dönen Victor Osimhen'i riske etmek istemeyen Okan Buruk, Deniz Gül'den de istediği verimi alamadı.

Galatasaray'da beklenmedik karar: 3 maçta formaya veda edecek - Resim : 1

93 MAÇTA SANTRAFOR OYNADI

Bu zamana kadar kariyerinde 93 maçta santrfor oynayan Rafael Leao, 31 gol, 8 asistlik skor katkı sağladı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

9 Ekim Cuma günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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