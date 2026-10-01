Galatasaray'da beklenmedik karar: 3 maçta formaya veda edecek

Süper Lig'de milli aranın ardından Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

RAFAEL LEAO KARARI

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından bir hata daha yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; deneyimli teknik adam bu sefer en uçta Rafael Leao'yu değerlendirecek.

Sakatlıktan yeni dönen Victor Osimhen'i riske etmek istemeyen Okan Buruk, Deniz Gül'den de istediği verimi alamadı.

93 MAÇTA SANTRAFOR OYNADI

Bu zamana kadar kariyerinde 93 maçta santrfor oynayan Rafael Leao, 31 gol, 8 asistlik skor katkı sağladı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

9 Ekim Cuma günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.