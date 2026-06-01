TFF 2. Lig play-off finalinde Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybederek 1. Lig'in kapısından dönen Muşspor, hayal kırıklığını hızla geride bırakarak yeni sezon planlamasına odaklandı. Teknik Direktör Fatih Çardak ile yola devam kararı alan sarı-beyazlı yönetim, şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer operasyonlarını hızlandırdı. Bu süreçte atılan ilk somut adım Malik Karaahmet ile sağlanan prensip anlaşması oldu.

33 MAÇTA 19 GOL: RAKAMLAR KONUŞUYOR

26 yaşındaki gurbetçi golcü Malik Karaahmet, 2024'ten bu yana forma giydiği Aliağa FK'da bu sezon 33 maçta 19 gol kaydederek takımının en skorer ismi oldu. Bu performans, Karaahmet'i yalnızca Aliağa'nın değil ligin dikkat çeken golcüleri arasına taşıdı. Ceza sahası içindeki etkinliği ve bitiriciliğiyle öne çıkan oyuncunun Muşspor'un hücum planlamasında kilit rol üstlenmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DAN BAŞLAYAN YOLCULUK

Karaahmet'in kariyeri Galatasaray A.Ş. ile imzalanan profesyonel sözleşme süreciyle başladı. Ardından Kırklarelispor, Ankara Keçiörengücü, Nevşehir Belediyespor, Çankaya SK ve Çorum FK formalarını giyen gurbetçi golcü, Aliağa FK'da tüm dikkatleri üzerine topladı.

OKHAWUCHI'NİN BIRAKTIĞI BOŞLUK DOLDURULUYOR

Muşspor'da Stanley Okhawuchi ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattında oluşan boşluk, teknik heyet ve yönetimin öncelikli çözüm beklediği pozisyon haline gelmişti. Karaahmet yıldız oyuncunun yerine geçecek. Karaahmet, gol üretim kapasitesi ve ceza sahası içindeki baskın oyunuyla Nijerya asıllı golcünün bıraktığı boşluğu kapatabilecek nitelikte bir isim olarak değerlendiriliyor.

İMZA ÇOK YAKIN

Prensip anlaşması kısa süre içinde resmi imzaya dönüşecek. Karaahmet'in Muşspor kampına katılmasıyla birlikte sarı-beyazlı hücum hattı yeni sezona çok daha dişli bir yapıyla girecek.