Süper Lig'de Trabzonspor hezimetiyle büyük yara alan Galatasaray'da milli arada Rams Park'taki zemin çalışmaları tartışma konusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de oynanacak Barcelona maçı öncesi İbrahim Seten büyük tehlikeyi açıkladı.

Gazeteci İbrahim Seten, Galatasaray'ın Rams Park'ta devam eden zemin yenileme çalışmaları, İlkay Gündoğan'ın geleceği ve Okan Buruk'a yönelik eleştiriler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

RAMS PARK ZEMİNİ İÇİN TEHLİKE UYARISI

Galatasaray'ın stadyum zeminini kısa sürede yetiştirme planına değinen Seten, sürecin risk taşıdığını ifade etti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona mücadelesine dikkat çeken Seten, "Galatasaray, Rams Park zeminini kılı kılına yetiştirmeyi düşünüyor. Normalde hibrit çim 4 hafta sürüyor. Sen 15 günde yapmayı düşünüyorsun. O zeminin oturma süreci de var" dedi.

"ARABİSTAN'DAN TAKIM BAKIYOR"

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili de konuşan Seten, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Seten, "İlkay Gündoğan kendine Arabistan'dan takım bakıyor. Okan Buruk, orta sahada yerine çok fazla adam olduğu için oynatmıyormuş. 10 numarada ise düşünülmüyor. Zaten o bölgeye 25 milyon euroya Batrakov alındı" ifadelerini kullandı.

Deneyimli gazeteci, Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'dan daha fazla faydalanması gerektiğini savunarak, "Bence Galatasaray ne yapıp ne edip İlkay'ı sisteme sokmalı. 5 milyon euro maaş alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

OKAN BURUK'A DESTEK VERDİ

Trabzonspor maçında yaşanan kırmızı kart pozisyonuna da değinen Seten, Okan Buruk'a yönelik eleştirilerin dozunun arttığını söyledi.

Seten, "Okan Buruk, Trabzonspor maçında 4. hakeme Leroy Sane'ye kırmızı kart verilmediği için 'Görmüyor musun oğlum?' diyor. 4. hakem ise bunu 'Kör müsün?' olarak orta hakeme aktarınca oyundan atılıyor" sözlerini kullandı.

"BU HAKSIZLIK"

Deneyimli gazeteci, Galatasaray Teknik Direktörü'nün fazlasıyla hedef haline getirildiğini savundu.

Seten, "Şu an Okan Buruk genel performansıyla sadece eleştirilmiyor. Kafasına vurularak taciz ediliyor. Görevinden alınması için zorluyorlar. Bence bu haksızlık" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.