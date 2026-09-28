Galatasaray'da ayrılık kapıda: İpler kopma noktasına geldi
Galatasaray'da ara transfer öncesi ayrılık kapıda. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
Ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da flaş bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.
İLKAY GÜNDOĞAN FORMA GİYMEK İSTİYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı-kırmızılılarda süre bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan takımdan ayrılabilir. Ailesine yönelik hakaretler nedeniyle mutsuz olan deneyimli futbolcu teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Bu yaz Suudi Arabistan’dan gelen iki teklifi geri çeviren İlkay Gündoğan düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
Galatasaray yönetiminin de onay vermesi halinde ara transfer döneminde ayrılığın gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
11 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maça çıkan İlkay Gündoğan toplamda 11 dakika sahada kalabildi.
FORMA REKABETİ VAR
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan'ı oynatmak istediği ancak orta sahadaki forma rekabeti nedeniyle şans veremediği iddia edilmişti.