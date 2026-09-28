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Halk TV Spor Galatasaray'da ayrılık kapıda: İpler kopma noktasına geldi

Galatasaray'da ayrılık kapıda: İpler kopma noktasına geldi

Galatasaray'da ara transfer öncesi ayrılık kapıda. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da ayrılık kapıda: İpler kopma noktasına geldi

Ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da flaş bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.

İLKAY GÜNDOĞAN FORMA GİYMEK İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı-kırmızılılarda süre bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan takımdan ayrılabilir. Ailesine yönelik hakaretler nedeniyle mutsuz olan deneyimli futbolcu teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Bu yaz Suudi Arabistan’dan gelen iki teklifi geri çeviren İlkay Gündoğan düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Galatasaray yönetiminin de onay vermesi halinde ara transfer döneminde ayrılığın gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da ayrılık kapıda: İpler kopma noktasına geldi - Resim : 1

11 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maça çıkan İlkay Gündoğan toplamda 11 dakika sahada kalabildi.

FORMA REKABETİ VAR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan'ı oynatmak istediği ancak orta sahadaki forma rekabeti nedeniyle şans veremediği iddia edilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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