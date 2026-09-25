Galatasaray'da artık çileden çıkardı: Gönderilmesini istiyorlar

Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Wilfried Singo iddiası ortalığı karıştırdı.

GALATASARAY'DAN SINGO YALANLAMASI

Bir süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcunun sakatlığında ihmal olduğu belirtilirken Galatasaray'dan konuya dair yalanlama geldi.

İddialar yalanlansa da oyuncunun hala sakat olması ve iyileşmesinin 8 hafta civarında sürecek olması camiada hayal kırıklığı yarattı.

TARAFTARLARIN SABRI TAŞTI

Büyük umutlarla transfer edilen Wilfried Singo'nun sık sık sakatlanıp sahalardan uzak kalması taraftarların sabrını taşırdı.

Sosyal medyadan yapılan yorumlarda oyuncunun 'Kronik sakat' olduğu belirtilirken en yakın zamanda gönderilmesi gerektiği vurgulandı.

27 MAÇI KAÇIRDI

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun başında 30 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edildi. Singo, 1.5 sezonda 27 maçı sakatlıkları nedeniyle kaçırdı.