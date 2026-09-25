Galatasaray'da artık çileden çıkardı: Gönderilmesini istiyorlar
Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sakatlığında ihmal olduğu iddiası yalanlandı. Ancak oyuncunun sürekli sık sık yaşadığı sakatlıklar sabırları taşırdı.
Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Wilfried Singo iddiası ortalığı karıştırdı.
GALATASARAY'DAN SINGO YALANLAMASI
Bir süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcunun sakatlığında ihmal olduğu belirtilirken Galatasaray'dan konuya dair yalanlama geldi.
İddialar yalanlansa da oyuncunun hala sakat olması ve iyileşmesinin 8 hafta civarında sürecek olması camiada hayal kırıklığı yarattı.
TARAFTARLARIN SABRI TAŞTI
Büyük umutlarla transfer edilen Wilfried Singo'nun sık sık sakatlanıp sahalardan uzak kalması taraftarların sabrını taşırdı.
Sosyal medyadan yapılan yorumlarda oyuncunun 'Kronik sakat' olduğu belirtilirken en yakın zamanda gönderilmesi gerektiği vurgulandı.
27 MAÇI KAÇIRDI
25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun başında 30 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edildi. Singo, 1.5 sezonda 27 maçı sakatlıkları nedeniyle kaçırdı.