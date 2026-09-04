Galatasaray'a veda etti: 5 yıl sonra gitti

Galatasaray'a 5 yıl önce imza atmıştı. Victor Nelsson, 2021'de imza attığı Galatasaray'a veda etti. Danimarkalı futbolcu duygusal bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılı kulüp Nelsson'u daha önce Roma ve Hellas Verona'ya kiralamıştı. Bu kez bonservisini alarak Danimarka'nın Nordsjaelland takımına gitti.

"SEVGİLİ GALATASARAYLILAR" DİYEREK GİTTİ

Nelsson, sosyal medya hesabından veda mesajı verdi.

Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Galatasaraylılar,

Benim için de artık sona gelindi. Kalbimin en derinliklerinden, bana ve aileme Galatasaray'da bulunduğum süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim.

Burada geçirdiğim her dakikayı çok sevdim ve keyif aldım. Her zaman bir Galatasaray taraftarı olacağım ve kulübü uzaktan desteklemeye devam edeceğim.

Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan ve kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ve gururluyum.

Bir gün sizi yeniden statta ve İstanbul'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılarımla."