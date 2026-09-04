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Başakşehir Galatasaray: İşte ilk 11! Okan Buruk'tan Leao sürprizi

Süper Lig'de bu akşam Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte ilk 11! Okan Buruk'tan Leao sürprizi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Başakşehir Galatasaray: İşte ilk 11! Okan Buruk'tan Leao sürprizi
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Süper Lig'de 4. hafta maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı Kadir Sağlam yönetecek.

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Ligde Galatasaray 7 puanla lider durumda bulunuyor. Başakşehir ise 4 puanla 9. sırada.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY İLK 11'LER! BURUK'TAN LEAO SÜRPRİZİ

Karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörünün de ilk 11'lerini belirledikleri öğrenildi.
Maça takımların şu 11'lerle çıkmaları bekleniyor:
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Olsen, Fayzullaev, Shomurodov, Umut Bozok.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Batrakov, Sane, Osimhen.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni transfer Rafael Leao'yu maç kadrosuna alacağı, ikinci yarıda da oyuna alabileceği belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Başakşehir Okan Buruk
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