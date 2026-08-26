Galatasaray'ın transferinde araya giren Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco Sarı Kırmızılı camiayı kızdırdı.

Galatasaray'da yaz transfer döneminin son haftasına girilirken kanat transferi konusunda beklenmedik bir rakip ve engel ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin gündeminde bulunan Noa Lang için İtalyan ekibi Bologna'nın da devrede olduğu ortaya çıktı.

TEDESCO ENGELİ

İtalyan basınından Corriere della Sera'nın haberine göre teknik direktörlüğünü Domenico Tedesco'nun yürüttüğü Bologna, Napoli'ye Noa Lang hakkında resmi bilgi talebinde bulundu. Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı olan Tedesco'nun bu girişimi, Galatasaray'ın transfer planlamasında yeni bir rekabet unsuru yaratırken ilerlemeye engel oldu. Galatasaray taraftarını kızdıran gelişme sonrası sarı - kırmızılıların da yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi bir teklif sunması bekleniyor.

SARR GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR AMA

Galatasaray'da kanat bölgesine takviye arayışı sürerken sarı-kırmızılı yönetimin öncelikli hedefi hala Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr. İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdüren yönetim, transfer döneminin sona ermesine az bir süre kalması nedeniyle alternatif isimlerle de temaslarını paralel şekilde yürütüyor.

NOA LANG İÇİN FİYAT PAZARLIĞI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Napoli'den kiralık olarak forma giyen ve kısa sürede önemli bir performans ortaya koyan Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, B planı olarak listede tutuluyor. Napoli'nin oyuncu için geçen sezon olduğu gibi bu kez de 25 milyon Euro'luk bir açılış rakamı belirlediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi ise acele etmeden bu rakamı transfer döneminin son günlerinde 15 milyon Euro seviyesine çekmeyi hedefliyor.

GALATASARAY'I İSTİYOR

Noa Lang'ın da bir kez daha sarı-kırmızılı formayı giymek istediği belirtiliyor. Oyuncunun bu yöndeki isteği, transfer sürecinin ilerleyen günlerinde Galatasaray lehine bir avantaj sağlayabilir.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Teknik direktör Okan Buruk'un da öncelikli hedeflerine ulaşamaması durumunda Noa Lang seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon özellikle Juventus karşısında kaydettiği gollerle akıllarda kalan Hollandalı oyuncunun, Napoli'den ayrılması halinde önceliği Galatasaray'a vereceği öğrenildi.

BOLOGNA REKABETİ SÜRECİ ETKİLEYECEK

Bologna'nın devreye girmesi, Galatasaray'ın transfer stratejisinde ek bir baskı unsuru oluşturuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu rekabet ortamında hem Sarr hem de Lang cephesinde hızlı adımlar atması bekleniyor.