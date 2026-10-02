Galatasaray'a Raphinha şoku: Dönüş tarihi belli oldu

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Raphinha'dan gelen son gelişme Barcelona cephesini sevindirdi.

Barcelona'nın yıldızı Raphinha'dan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir gelişme geldi. Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan 29 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerinde ciddi bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

CİDDİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Raphinha'nın sakatlığıyla ilgili yapılan tetkiklerde ciddi bir bulguya rastlanmadı.

Bu gelişmenin ardından Barcelona'nın yıldız oyuncusunun kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

GETAFE MAÇINDA FORMA GİYEBİLİR

Raphinha'nın, Barcelona'nın 10 Ekim'de Getafe ile oynayacağı LaLiga karşılaşmasında forma giyebilecek duruma gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Brezilyalı yıldızın bu karşılaşmada süre alması halinde Galatasaray maçında da sahada yer alma ihtimali güçlenecek.

GALATASARAY MAÇINDA SAHADA OLACAK

Barcelona, 10 Ekim'de Getafe deplasmanına çıkacak. Katalan ekibi bu karşılaşmanın ardından 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak.

Raphinha'nın sakatlığının ciddi olmaması, yıldız futbolcunun RAMS Park'ta oynanacak mücadelede forma giyebilme ihtimalini artırdı.

BU SEZON 17 GOLE KATKI SAĞLADI

Raphinha, Barcelona formasıyla bu sezon çıktığı 8 maçta 14 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.

Brezilyalı futbolcunun Galatasaray karşısında forma giymesi halinde sarı-kırmızılı savunmanın karşılaşacağı önemli tehditlerden biri olması bekleniyor.