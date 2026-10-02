Hacıosmanoğlu söz verdi: Yöneticilere istifa tarihini açıkladı!

Hakem soruşturması ve ortaya çıkan yazışmalardan sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu söz verdi. İstifa tarihini açıkladı.

Gazeteci Fatih Altaylı, "TFF'de istifa ya da istifalar yakın" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

Memleketin neresine dokunsan bir pislik fışkırıyor, neresine bassan ayağına bir kir bulaşıyor. Eskiden kokusu vardı ama artık kirlilik yüzeye çıktı, herkes için görünür hale geldi.

Bir yanda yıllardır yaptığımız uyarılara rağmen herkesin izlemekle yetindiği borsa rezaleti, ortaya çıkan büyük fon dolandırıcılığı ve gırtlağa kadar bunun içine batmış iktidar partisi mensubu ya da yakını isimler.

Diğer yanda toplum açısından neredeyse utanç vesilesi olmuş bir futbol federasyonu başkanı ve onun Merkez Hakem Komitesi’nin yargı eliyle ortaya dökülen rezillikleri. Futbol Federasyonu başkanının, yargıya ve siyasete, bildiği tek yöntem olan mafya usulü tehdit ve şantaj yöntemiyle verdiği yanıt.

İnsan nereden tutacağını, nereden başlayacağını şaşırıyor. Bugün en iyisi futbol rezilliğiyle başlamak.

Futbol Federasyonu’nun geçen yıl savcılığın yapacağı bir operasyona taş koymak için apar topar yaptığı açıklama ve suçlama listelerine geri dönme niyetim yok. Yakın zamandan başlamak yeterli.

Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu’nun tetikçiliğini yapan MHK’ye yönelik olarak birkaç gün önce bir operasyon yapıldı. Operasyonda MHK Başkanı’nın da aralarında olduğu bazı isimler gözaltına alındı, MHK Başkanı’nın tam da bu federasyona yakışır bir şekilde hakemleri tehdit ettiği ses kayıtları ortaya döküldü. Başka çok vahim iddialar da dillerde dolaşıyor.

Tetikçisine karşı yapılan bu operasyona, Hacıosmanoğlu aylardır elinde tuttuğu ve bir tehdit aracı olarak kullandığı “bahis oynayanlar listesi” ile karşılık verdi. Hacıosmanoğlu’nun elindeki liste yeni bulunmuş, yeni öğrenilmiş bir liste değildi. Ama federasyon başkanı bu liste ile kulüp başkanlarını, yöneticileri ve kendi federasyonunun yöneticilerini tehdit ediyordu.

Köşeye sıkışınca son çare olarak siyasetçilere sığınmaya çalıştı ama yüz bulamayınca başta Trabzonspor Başkanı ve Bursaspor Başkanı olmak üzere pek çok futbol adamını ve uzun süredir tehdidi altında olan kendi yönetim kurulu üyesinin de adının bulunduğu bir liste ile savcılığın başlattığı operasyona karşı “rest” çekti.

"HAFTAYA ORADA OLMAYACAK"

Peki şimdi ne olacak!

Kısa vadede olacakları, dün bu federasyonun kurucu yöneticilerinden biriyle konuştuk.

“İbrahim artık bu kadarına dayanamaz” dedi.

“Bence kösele gibi, umurunda olmaz” dedim.

“O iş öyle değil” dedi ve anlattı:

“O koltukta hiçbirimizin beklemediği kadar uzun bir süre oturmayı başardı. Ama artık sonuna geldi. Bunu kendi de biliyor ve kabul etti. Federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde istifa edeceğinin sözünü verdi. Bugün yarın istifa edecek ve gidecek. Tüm desteği kaybolmuş vaziyette. Alakalı alakasız neredeyse tüm futbol camiasını lekelemek için yayınladığı liste bardağı taşıran son damla oldu. Haftaya orada olmayacak” dedi.

İhtimal vermediğimi söyledim, “Etmeyecek bence” dedim.

“Etmezse yönetim kurulundan altı üyenin istifaları ceplerinde. O zaman bu altı üye istifa ederek yönetimi düşürecekler” dedi.

Bu konuşmamızdan biraz sonra federasyonun sahadaki tetikçilerinden Yasin Kol adlı hakem gözaltına alındı. Federasyon başkanının ve MHK’nın bu yeteneksiz prensi hakkındaki iddialar da yenilir yutulur gibi değil.

Tüm bu rezilliklerden sonra başkan ya da üyeler istifa ederler ya da etmezler bilmiyorum. Doğrusunu isterseniz bu federasyon yönetimine güvenmek için tek bir nedenim yok.

Ama federasyon başkanı ile ilgili iddiaların da araştırıldığı yolunda Ankara’da çok fazla dedikodu var. Belki Türk futbolu bu rezillikten de ancak yargı eliyle kurtulabilecek.