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Galatasaray'a Barcelona maçı öncesi kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacak olan Galatasaray'a maç öncesi kötü haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'a Barcelona maçı öncesi kötü haber

Uzun bir süredir sahalardan uzak olan Wilfried Singo'nun durumu merak ediliyordu.

Galatasaray, tendonunda yırtık olmadığı ve kronik bir sakatlığının bulunmadığını açıkladığı Wilfried Singo için planını yaptı.

DÖNÜŞ UZADI: BARCELONA MAÇINDA OLMAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray'a dev maç öncesi kötü haber geldi.

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Fanatik'te yer alan habere göre; Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırması kesin gözüyle bakılan Wilfried Singo'nun Gençlerbirliği maçında süre alması hedefleniyor.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon oynadığı 2 maçta sadece 41 dakika süre alabildi.

DURSUN ÖZBEK ''CİDDİ DEĞİL'' DEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Wilfried Singo hakkında yaptığı açıklamada "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir durum. En kısa sürede aramızda olacak." demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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