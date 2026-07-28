Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı: Babası Fransa Milli Takımı hocası

Galatasaray, bir transferi daha açıkladı. Sarı kırmızılılar, bu kez Fransa'dan transferle kadrosunu güçlendirdi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring oyun kurucu pozisyonunu Fransa Milli Takımı'ndan Marine Fauthoux ile güçlendirdi.

Yeni sporcumuza Galatasaray'a hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz."

BABASI FRANSA MİLLİ TAKIMI HOCASI

Galatasaray Kulübü, yeni transferinin babasının da Fransa Milli Takımı'nın hocası olduğunu vurguladı. Sarı kırmızılı kulüp Marine Fauthoux'u şöyle tanıttı:



23 Ocak 2001 tarihinde Fransa’nın Pau kentinde dünyaya gelen Marine Fauthoux, profesyonel kariyerine 2018 yılında Fransa Ligi (LFB) ekiplerinden Tarbes Gespe Bigorre takımında adım attı. Burada geçirdiği iki sezonun ardından sergilediği performansla 2020 yılında ligin şampiyonluk adaylarından ASVEL Féminin'e transfer oldu.

ASVEL formasıyla EuroLeague Women arenasına adım atan Fransız oyun kurucu, 2021-2023 yılları arasında Basket Landes takımında kiralık olarak forma giydi. Basket Landes ile Fransa Kupası zaferi yaşayan ve EuroLeague Women tecrübesini pekiştiren Fauthoux, aynı dönemde 2021 WNBA Draftı'nda New York Liberty tarafından seçildi. Kiralık döneminin bitmesinin ardından ASVEL'e dönen başarılı oyuncu, kulübünün hem yerel lig hem de Avrupa müsabakalarında oyun yönlendiricisi olarak kilit rol üstlendi. Fauthoux 2024-2025 sezonunda ülkemizde ÇBK Mersin formasını giydi.

Kulüp kariyerindeki istikrarlı performansını milli takıma da taşıyan Marine Fauthoux, Fransa A Kadın Milli Takımı'nın düzenli oyuncularından biridir. Milli formayla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya kazanan Fauthoux, FIBA EuroBasket Women’da ülkesi adına madalyalar elde ederek uluslararası alanda önemli bir tecrübe edindi.

Marine Fauthoux aynı zamanda Fransa Erkek Milli Basketbol Takımı ile JL Bourg Basket'in başantrenörlüğünü yürüten Frédéric Fauthoux'un kızıdır.