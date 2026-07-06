Galatasaray ve Acun Ilıcalı'nın Hull City'si rakip oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, orta sahaya takviye yapmak için rotasını İngiltere'ye kırdı.

GALATASARAY'DA HEDEF TIM IROEGBUNAM

Sarı-kırmızılılar, Everton forması giyen Tim Iroegbunam'ı transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki futbolcunun TFF'nin açıkladığı 10+4'lük yabancı kuralına uyması nedeniyle Galatasaray yönetimi, transferi kısa sürede tamamlamak peşinde.

ACUN ILICALI DA TALİP OLDU

Ancak Galatasaray'a transferde tanıdık bir rakip çıktı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi. Premier Lig'e çıkan Acun Ilıcalı'nın genç futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

31 MAÇTA 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Everton formasıyla 31 maça çıkan Tim Iroegbunam, bin 588 dakika sahada kaldı. Iroegbunam bu sürede 3 asist kaydetti.