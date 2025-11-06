Galatasaray şaşkınlığı açıklaması: Thierry Henry itiraf etti

Şampiyonlar Ligi’nde 9 puanla 9. sıraya yükselen Galatasaray, üst tur için avantaj yakaladı. Thierry Henry, sarı-kırmızılıların kadrosunu “gerçekten çok iyi” diyerek övdü. Henry Galatasaray'ın başarısına şaşıranlara da seslendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla Avrupa futbolunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Ajax karşısında alınan 3-0’lık galibiyet, sarı-kırmızılıları 9 puanla 9. sıraya taşıdı. Grupta geride kalan 4 haftada elde edilen bu puan, üst tura çıkma yolunda önemli bir avantaj sağladı.

Galatasaray’ın bu çıkışı, uluslararası yorumcuların da gündeminde.
İngiltere’de CBS Sports kanalında yorumculuk yapan Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Galatasaray’ın kadrosunu ve oyun yapısını övgüyle değerlendirdi.

GALATASARAY ŞAŞKINLIĞI

Dünyaca ünlü eski yıldız oyuncu Galatasaray'ın sıralamasına şaşıranlara da mesaj gönderdi!

Henry, “Galatasaray’ı 9. sırada görmek şaşırtıcı değil. Genelde burada zorlanırlar ama bu sefer performans gösteren bir takım kurduklarını görmek güzel. İlk 11’lerine bak, Osimhen, Leroy Sane… Gerçekten çok iyi bir takım” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA SES GETİRİYOR

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 5-1'lik Eintracht Frankfurt hezimeti sonrasında hem iç sahada hem deplasmanda dengeli bir oyun sergileyerek p puana ulaşarak zirveye yürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk, kadro derinliği ve yıldız oyuncuların formuyla Avrupa arenasında ses getirmeye devam ediyor.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

