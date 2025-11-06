Rıdvan Dilmen'den bomba Galatasaray iddiası: İlk 8'e nasıl kalır?

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Ajax'ı Hollanda'da 3-0 yendiği maçı değerlendirirken çarpıcı bir de yorum yaptı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalabilmesi için kalan maçlarda alması gereken puanları açıkladı.

Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar şöyle:

25 Kasım Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise

9 Aralık AS Monaco - Galatasaray

21 Ocak Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak Manchester City - Galatasaray

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalabilir mi? İşte o ihtimal

"MONACO AJAX GİBİ OLMAZ"

Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında şunları söyledi:

"Galatasaray 8 puan daha alırsa ilk 8 için yeter diyorum. Union Saint-Gilloise 3, Monaco 3, Atletico ve City'den 1'er puan alsa dahi yeter. 1 puan iyidir ikisi için de. Monaco çok Ajax deplasmanı gibi olmaz. Tabii fena takım değil ama o stat, deplasman stadı değil."