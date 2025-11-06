Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Böylece üst üste 3. galibiyetini alan sarı kırmızılı takım son 16 turuna kalma umutlarını da artırdı. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalabilir mi? İşte o ihtimal.

Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından lig aşamasının sonunda gerçekleşecek olası sıralamayı ve takımların ilk 8'de yer alma ihtimallerini tek tek açıkladı.

TAKIMLARIN İLK 8'DE BİTİRME İHTİMALLERİ

Buna göre takımların lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalleri şöyle:

1- Arsenal: Yüzde 99

2- Bayern Münih: Yüzde 96

3- Manchester City: Yüzde 85

4- Liverpool: Yüzde 79

5- Inter: Yüzde 76

6- PSG: Yüzde 74

7- Real Madrid: Yüzde 68

8- Barcelona: Yüzde 47

9- Newcastle United: Yüzde 36

10- Chelsea: Yüzde 32

11- Borussia Dortmund: Yüzde 26

12- Tottenham: Yüzde 25

13- Galatasaray: Yüzde 15 (Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın ilk 8'de yer alma olasılığı yüzde 8 olarak gösterilmişti)

14- Atletico Madrid: Yüzde 14

15- Atalanta: Yüzde 12

16- Sporting Lizbon: Yüzde 7

17- Napoli: Yüzde 2

18- Monaco: Yüzde 2

19- Bayer Leverkusen: Yüzde 2

20- Juventus: Yüzde 1

21- Karabağ: Yüzde 1

22- Club Brugge: Yüzde 1

23- PSV Eindhoven: Yüzde 1

24- E.Frankfurt: Yüzde 1

25- Marsilya: Yüzde 0.3

26- Villarreal: Yüzde 0.1

27- Athletic Bilbao: Yüzde 0.1

28- Olympiakos: Yüzde 0.1

29- Pafos FC: Yüzde 0.1

30- US Gilloise: Yüzde 0.1

31- Slavia Prag: Yüzde 0.1

32- Benfica: Yüzde 0.1

33- Kopenhag: Yüzde 0.1

34- Bodo/Glimt: Yüzde 0.1

35- Ajax: Yüzde 0.1

36- Kairat: Yüzde 0.1