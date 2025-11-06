Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalabilir mi? İşte o ihtimal

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalabilir mi? İşte o ihtimal
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenmesinden sonra gözler sonraki maçlara çevrildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalabilir mi? İşte o ihtimal.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Böylece üst üste 3. galibiyetini alan sarı kırmızılı takım son 16 turuna kalma umutlarını da artırdı. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalabilir mi? İşte o ihtimal.

Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından lig aşamasının sonunda gerçekleşecek olası sıralamayı ve takımların ilk 8'de yer alma ihtimallerini tek tek açıkladı.

TAKIMLARIN İLK 8'DE BİTİRME İHTİMALLERİ

Buna göre takımların lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalleri şöyle:

1- Arsenal: Yüzde 99

2- Bayern Münih: Yüzde 96

3- Manchester City: Yüzde 85

4- Liverpool: Yüzde 79

5- Inter: Yüzde 76

6- PSG: Yüzde 74

7- Real Madrid: Yüzde 68

8- Barcelona: Yüzde 47

9- Newcastle United: Yüzde 36

10- Chelsea: Yüzde 32

11- Borussia Dortmund: Yüzde 26

12- Tottenham: Yüzde 25

13- Galatasaray: Yüzde 15 (Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın ilk 8'de yer alma olasılığı yüzde 8 olarak gösterilmişti)

Galatasaray'dan ayrılacak futbolcuyu duyurdu: Fiyatını bile açıkladıGalatasaray'dan ayrılacak futbolcuyu duyurdu: Fiyatını bile açıkladı

14- Atletico Madrid: Yüzde 14

15- Atalanta: Yüzde 12

16- Sporting Lizbon: Yüzde 7

17- Napoli: Yüzde 2

18- Monaco: Yüzde 2

19- Bayer Leverkusen: Yüzde 2

20- Juventus: Yüzde 1

21- Karabağ: Yüzde 1

22- Club Brugge: Yüzde 1

23- PSV Eindhoven: Yüzde 1

24- E.Frankfurt: Yüzde 1

25- Marsilya: Yüzde 0.3

26- Villarreal: Yüzde 0.1

27- Athletic Bilbao: Yüzde 0.1

28- Olympiakos: Yüzde 0.1

29- Pafos FC: Yüzde 0.1

30- US Gilloise: Yüzde 0.1

31- Slavia Prag: Yüzde 0.1

32- Benfica: Yüzde 0.1

33- Kopenhag: Yüzde 0.1

34- Bodo/Glimt: Yüzde 0.1

35- Ajax: Yüzde 0.1

36- Kairat: Yüzde 0.1

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Spor
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den ilginç atamalar
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den ilginç atamalar
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı
TFF'de bahis depremi: 45 kişi istifa etti
TFF'de bahis depremi: 45 kişi istifa etti