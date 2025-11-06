Yunus Akgün depremi: Galatasaray'a kötü haber geldi

Galatasaray’da sakatlık krizi yaşayan Yunus Akgün için net karar çıktı. Kasık fıtığı tespit edilen milli futbolcu, artan ağrılar nedeniyle ameliyat olacak.

AMELİYAT KAÇINILMAZ HALE GELDİ

Teknik heyet ve sağlık ekibi, ilk etapta konservatif tedaviyle ilerlemeyi planlıyordu ancak ağrıların şiddetlenmesi üzerine operasyon kaçınılmaz hale geldi.

Rıdvan Dilmen'den bomba Galatasaray iddiası: İlk 8'e nasıl kalır?

AJAX MAÇINA GÖTÜRÜLMEDİ

Yunus, bu nedenle Ajax deplasmanına götürülmedi. Ameliyat sonrası başlayacak rehabilitasyon sürecinin ardından oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Bu süreçte Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa’daki kritik maçlarda genç yıldızından faydalanamayacak.

FENERBAHÇE DERBİSİ DE TEHLİKEDE

Kadıköy'de 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde de Yunus Akgün'ün forma giymesinin çok düşük ihtimal olduğu ifade edildi.

Yunus Akgün haberi deprem etkisi yarattı

ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Yunus Akgün, bu sezon özellikle hücum hattındaki dinamizmiyle dikkat çekmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un şimdiden yıldız oyuncunun dönüş sürecini hızlandırmak için bireysel programlar planlandığını ifade edildi.