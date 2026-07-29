Galatasaray gözden çıkardı: Hemen talibi çıktı
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Elias Jelert için Fransa'dan Le Havre harekete geçti.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda elden çıkarılacak olan Elias Jelert için Fransa'dan haber geldi.
LE HAVRE ELIAS JELERT'İ TRANSFER ETMEK İSTİYOR
L'equipe'nin aktardığına göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre, Elias Jelert için harekete geçti. Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin ayrılığa izin vermesi bekleniyor.
11 MAÇTA 576 DAKİKA SAHADA KALDI
Geçtiğimiz sezonu Southampton'da kiralık olarak geçiren Elias Jelert sadece 11 maçta forma giyebildi. 576 dakika sahada kalan Elias Jelert, 1 asist kaydetti.
Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi