Galatasaray bu hafta da istediğini aldı

Galatasaray bu hafta da istediğini aldı
Yayınlanma:
Süper Lig'de Galatasaray haftayı lider kapattı.

Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, 90+3. dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1

Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-2

ikas Eyüpspor-Galatasaray: 0-2

TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 2-1

Zecorner Kayserispor-Göztepe: 1-1

Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjdeGalatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde

Galatasaray'daki haksızlığı açıkladı: Vicdani bir hesabın olurGalatasaray'daki haksızlığı açıkladı: Vicdani bir hesabın olur

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Spor
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Final öncesi ortalığı karıştırmıştı
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Final öncesi ortalığı karıştırmıştı
Galatasaray'da hiç beğenmedi: Şaşkın ördek gibiydi
Galatasaray'da hiç beğenmedi: Şaşkın ördek gibiydi