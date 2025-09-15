Galatasaray bu hafta da istediğini aldı
Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, 90+3. dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1
Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-2
ikas Eyüpspor-Galatasaray: 0-2
TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 1-2
Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 2-1
Zecorner Kayserispor-Göztepe: 1-1
Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0
