Galatasaray'daki haksızlığı açıkladı: Vicdani bir hesabın olur
Yayınlanma:
Roland Sallai'ye dair konuşan Hasan Şaş, oyuncunun Wilfred Singo nedeniyle kesilmesinin haksızlık olacağını söyledi.

Eski futbolcu ve yorumcu Hasan Şaş, Eyüpspor – Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. SporON Youtube kanalında konuşan Hasan Şaş, Roland Sallai için tepki gösterdi.

“VİCDANI BİR HESABIN OLUR”

Oyuncunun kesilmesi halinde haksızlık yapılacağını söyleyen Hasan Şaş, "Wilfried Singo, Eyüpspor maçına ilk 11'de başlamadı ama Galatasaray'ın teknik direktörü olsaydım ben de Sallai'yi kesmezdim. Sallai, o kadar iyi oynuyor ki bunu kesmek futbolcuya haksızlıktır, vicdani bir hesabın olur” dedi.

Roland Sallai

“1 NUMARAYA SALLAI’Yİ YAZARIM”

Hasan Şaş konuşmasının devamında "Bence sezon başından buyana 5 maçtan 3 tane oyuncu sayarsam 1 numaraya Sallai'yi yazarım. 30 milyon Euro'ya geldi ama geldiyse geldi, ne yapalım, adam iyi. O kadar iyi oynuyor ki" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

