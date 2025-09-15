UEFA Galatasaray'ı havalara uçurdu: Büyük başarı
UEFA'nın raporuna göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon 1 milyon seyirci barajını aştı. Sarı-kırmızılılar, 4 büyük lig dışında bu başarıyı elde eden 5 kulüpten biri oldu.
Futbolun Avrupa’daki patronu UEFA, "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" isimli raporunu paylaştı.
240 MİLYONUN ÜZERİNDE SEYİRCİ
Söz konusu raporda geçtiğimiz sezon toplamda 240 milyon seyircinin maçları stattan takip ettiği belirtildi.
MANCHESTER UNITED VE REAL MADRID ZİRVEDE
İngiltere'den Manchester United ve İspanya'dan Real Madrid, geçtiğimiz sezon toplamda 2 milyon seyirci barajını aşarak zirvede yer aldı.
GALATASARAY 1 MİLYON BARAJINI AŞTI
Temsilcimiz Galatasaray ise 5 büyük lig dışında 1 milyon barajını aşan 5 takım arasında gösterildi.
DİĞER TAKIMLAR
Galatasaray’ın dışındaki takımlar ise Benfica (Portekiz), Ajax, Feyenoord (Hollanda) ve Rangers (İskoçya) oldu.
YÜZDE 100 DOLULUK
Almanya’dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İngiltere’den Arsenal ise sezonu yüzde 100 doluluk oranıyla kapattı.