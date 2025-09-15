UEFA Galatasaray'ı havalara uçurdu: Büyük başarı

UEFA'nın raporuna göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon 1 milyon seyirci barajını aştı. Sarı-kırmızılılar, 4 büyük lig dışında bu başarıyı elde eden 5 kulüpten biri oldu.