UEFA Galatasaray'ı havalara uçurdu: Büyük başarı

UEFA Galatasaray'ı havalara uçurdu: Büyük başarı
Yayınlanma:
UEFA'nın raporuna göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon 1 milyon seyirci barajını aştı. Sarı-kırmızılılar, 4 büyük lig dışında bu başarıyı elde eden 5 kulüpten biri oldu.

Futbolun Avrupa’daki patronu UEFA, "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" isimli raporunu paylaştı.

240 MİLYONUN ÜZERİNDE SEYİRCİ

Söz konusu raporda geçtiğimiz sezon toplamda 240 milyon seyircinin maçları stattan takip ettiği belirtildi.

MANCHESTER UNITED VE REAL MADRID ZİRVEDE

İngiltere'den Manchester United ve İspanya'dan Real Madrid, geçtiğimiz sezon toplamda 2 milyon seyirci barajını aşarak zirvede yer aldı.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesiGalatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi

GALATASARAY 1 MİLYON BARAJINI AŞTI

Temsilcimiz Galatasaray ise 5 büyük lig dışında 1 milyon barajını aşan 5 takım arasında gösterildi.

DİĞER TAKIMLAR

Galatasaray’ın dışındaki takımlar ise Benfica (Portekiz), Ajax, Feyenoord (Hollanda) ve Rangers (İskoçya) oldu.

YÜZDE 100 DOLULUK

Almanya’dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İngiltere’den Arsenal ise sezonu yüzde 100 doluluk oranıyla kapattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Spor
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
Fenerbahçe Galatasaray'ı geçmeyi başardı
Fenerbahçe Galatasaray'ı geçmeyi başardı
Galatasaray'daki haksızlığı açıkladı: Vicdani bir hesabın olur
Galatasaray'daki haksızlığı açıkladı: Vicdani bir hesabın olur