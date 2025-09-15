Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve Eyüpspor maçında forma giyemeyen Victor Osimhen ile ilgili Galatasaray'a müjdeli haber geldi.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, milli takımda oynadığı maçta sakatlanmıştı.
Süper Lig'de oynanan Eyüpspor maçını kaçıran yıldız futbolcunun son durumu belli oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇIYLA DÖNÜYOR
Sabah'ın haberine göre; Victor Osimhen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Frankfurt maçında sahada olacak ve maça ilk 11'de başlayacak.
Osimhen'in, teknik direktör Okan Buruk'a Frankfurt maçında mutlaka oynamak istediğini ilettiği aktarıldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan Osimhen, 2 kez fileleri sarstı.
FRANKFURT GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Alman ekibi Frankfurt ile karşılaşacak.
Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele, 18 Eylül Perşembe günü yapılacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.
Kritik maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.