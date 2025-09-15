Ergin Ataman affını istedi

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya kaybetti ve ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ay yıldızlıların başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gümüş madalyanın önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluğu kıl payı kaçırdıkları için üzgün olduklarını aktardı.

Ergin Ataman'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yıllar sonra gelen gümüş madalya tabii ki büyük bir başarı, Türk milleti bu çocuklarla gurur duyuyor. Ancak ben çok üzgünüm. Tarih her zaman şampiyonları yazar ve biz bunu kıl payı kaçırdık. Bizlere inanan, ülkemizde ekran başında o kupayı heyecanla bekleyen vatandaşlarımızdan özür diliyorum."

"Türk basketbolunu yeniden Avrupa'nın en tepesine taşıyan bu çocukların yakın gelecekte bu kupayı ülkemize getireceğine gönülden inanıyorum."