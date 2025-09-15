Fenerbahçe Trabzonspor kavgası büyüyor: Ertuğrul Doğan'dan jet açıklama

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası tartışmalara tüm hızıyla sürüyor.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN JET HIZIYLA YANIT

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ali Koç'un yaptığı açıklamaya jet hızıyla yanıt verdi.

Fenerbahçe'den Trabzonspor kararı: Faaliyetlerimizi durduruyoruz

Yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamaları ibretle takip ettik.

Fenerbahçe Başkanının ağzına sakız ettiği “kumpas” söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir.

Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin ‘ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi’ ifadeleri de muhatap olduğumuz ‘zekaların’ ne derecede olduğunu göstermektedir.

Fenerbahçe Kulübü’nü yönetenlerin ‘zihniyeti’ ve ‘ciddiyeti’ logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur.

Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI

Ali Koç'un yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: