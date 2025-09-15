Fenerbahçe'den Trabzonspor kararı: Faaliyetlerimizi durduruyoruz

Fenerbahçe'den Trabzonspor kararı: Faaliyetlerimizi durduruyoruz
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Kulüpler Birliği başkanlığını bırakana kadar faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a tepki olarak bir açıklama paylaşıldı.

Ertuğrul Doğan Ali Koç'a sert çıktıErtuğrul Doğan Ali Koç'a sert çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği başkanlığını bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durdurdukları belirtildi.

İşte yapılan açıklama:

Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan’ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir.

Şunu herkes bilmelidir:

· 3 Temmuz, FETÖ’nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır.

· O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe’dir.

· Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir.

1.jpg
Fenerbahçe'nin paylaşımı

Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde “Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi” olarak yer verilen bu alçak kumpasa halâ “şike” diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır.

Trabzonspor Başkanı’nın “mağdur edebiyatı” ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ’ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ’nün söylemini tekrar etmektir.

Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir.

Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir.

Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Fenerbahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek.

2.jpg
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama

Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ’nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz.

2010 – 2011 Şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe’dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir.

Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır.

Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız !

Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz.

Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz.

Fenerbahçe’nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir.

Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Spor
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı: 1.5 yıllık kariyeri bitti
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı: 1.5 yıllık kariyeri bitti
Onana daha ilk maçında gündem oldu
Onana daha ilk maçında gündem oldu