Ertuğrul Doğan Ali Koç'a sert çıktı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yaptığı açıklamalara yanıt vermiş, bu açıklama sosyal medyada gündem olmuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaşanan olaylar sonrası Ali Koç'a yanıt verdi.

''ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ''

Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik.

Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz.

Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla’, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil!

Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu. FETÖ'cü savcılarla top oynamadı.

FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz’un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!

Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır.

