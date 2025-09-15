TRT kötü haberi verdi: Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maç şifreli kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Liverpool-Atletico Madrid maçı şifreli olarak ekranlara gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor.

Devler Ligi 1. hafta maçında Liverpool, sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.

17 Eylül Çarşamba günü Anfield'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Beşiktaş harekete geçti: TFF'ye başvuracakBeşiktaş harekete geçti: TFF'ye başvuracak

TRT'DEN KÖTÜ HABER

Liverpool'un Atletico Madrid ile karşılaşacağı dev maç, tabii spor üzerinden ekranlara gelecek.

Futbolseverler, bu maçı şifresiz olarak izleyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Atletico Madrid: Oblak, Llorante, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Johnny, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAİR DETAYLAR

Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 15 kez müzesine götüren Real Madrid, bu alanda açık ara rakiplerinin önünde yer alıyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022, 2024 yıllarında olmak üzere 15 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

Real Madrid'in en yakın takipçisi ise 7 şampiyonluk ile İtalyan ekibi Milan.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

