Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
Yayınlanma:
Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray'da Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması ilk maçında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park’ta oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den şifresiz yayınlanacak.
OKAN BURUK İLK 11’İNİ BELİRLEDİ
Kritik mücadele öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da Okan Buruk, ilk 11’ini belirledi.
VICTOR OSIMHEN MÜJDESİ
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, sakatlığı endişe yaratan Victor Osimhen’i ilk 11’de kullanmaya karar verdi.
Galatasaray’ın muhtemel ilk 11’i şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Wilfred Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Ismael Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunu Akgün veya Leroy Sane, İlkay Gündoğan veya Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen
Kaynak:Skorer