Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
Yayınlanma:
Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray'da Okan Buruk, ilk 11 için kararını verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması ilk maçında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park’ta oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den şifresiz yayınlanacak.

OKAN BURUK İLK 11’İNİ BELİRLEDİ

Kritik mücadele öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da Okan Buruk, ilk 11’ini belirledi.

okan-buruk.jpg
Okan Buruk

VICTOR OSIMHEN MÜJDESİ

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, sakatlığı endişe yaratan Victor Osimhen’i ilk 11’de kullanmaya karar verdi.

Galatasaray’ın muhtemel ilk 11’i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Wilfred Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Ismael Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunu Akgün veya Leroy Sane, İlkay Gündoğan veya Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen

Kaynak:Skorer

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Spor
Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı: Olay itiraf
Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı: Olay itiraf
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir gönderme daha
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir gönderme daha
12 Dev Adam'a uçakta sürpriz
12 Dev Adam'a uçakta sürpriz