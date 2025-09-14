Sedat Kaya

Tedesco ile Mourinho'nun farkını açıkladı

Yayınlanma:

İstanbul’un ılık gecesinde iki dev sahne aldı. Sarı-lacivert ateşin kıvılcımlarıyla bordo-mavi dalganın köpükleri buluştu. Fenerbahçe, Tedesco’nun ilk imzasını taşıyan yeni düzeniyle, Ederson ve Kerem Aktürkoğlu gibi taze güçlerle sahadaydı. Karşısında ise Onana’nın ihtişamı, Onuachu’nun heybetiyle Trabzonspor vardı. Kağıt üzerinde şölen vaat eden bir karşılaşma. İzleyenler doyumsuz bir futbol sofrasına oturduğunu sandı.

Ama büyü kısa sürdü. Daha 20 dakikada oyunun ritmi VAR odasının soğuk ekranlarına zincirlendi. Önce Onuachu’nun golü, Skriniar’a yapılan faul gerekçesiyle silindi. Bana sorarsanız ağır, hatta oyunun ruhunu kesen bir karardı. Ardından Okay’ın Kerem’e sert müdahalesi kırmızıya dönüştü. Bu kez haklıydı.
Bu iki karar Bordo mavi geminin dümeni kırıldı.
O dakikadan sonra sahada sadece Fenerbahçe'nin senaryosu vardı. Trabzonspor eksik kalmanın yüküyle içine kapanırken, Fenerbahçe dalga dalga hücuma kalktı. Baskının meyvesi ilk yarının sonunda En-Nesyri’nin kolay golüyle geldi. Bu gol sadece tabelayı değiştirmedi. Trabzon’un gardını yere indirdi, Fenerbahçe’nin iştahını da yangına çevirdi.
Ancak bu amansız baskı, sayılarla görkemli olsa da tabelada karşılığını bulamadı. Sarı-lacivertliler 90 dakikada 29 kez şut çekti, sekizi isabet buldu ama sadece bir gol çıkarabildi. Fenerbahçe için “Esti ama yıldırım düşüremedi” desek yanlış olmaz.

Tedesco’nun farkı burada saklı. Mourinho’nun temkinli bekleyen oyununa karşın Tedesco sürekli hücumu düşünen, rakibini boğan bir anlayış getiriyor. Özellikle Archie Brown ile Kerem Aktürkoğlu’nun oluşturduğu sol kanat, bir çift makas gibi Trabzon savunmasını sürekli kesti, biçti. Bu ikili daha şimdiden gelecek haftalar rakiplerinin kabusu olmaya aday.

Peki Ederson? Dünya çapında transfer edilen bir kaleciden destansı kurtarışlar beklenirdi belki ama ironinin böylesi işte. Brezilyalı eldiven koca 90 dakikada yalnızca bir şut gördü. Hayatının en rahat maçını oynadığını söylesek abartmış olmayız.

