Frankfurt'ta Galatasaray depremi

Frankfurt'ta Galatasaray depremi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray tedirginliği yaşanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda Türkiye’yi tek başına temsil eden Galatasaray, Avrupa arenasındaki ilk sınavını 18 Eylül Perşembe günü Almanya’da verecek.
Sarı - Kırmızılılar, Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile Deutsche Bank Park’ta karşı karşıya gelecek.
Ancak bu dev mücadele öncesi, sahadaki rekabet kadar tribünlerde yaşanacak atmosfer de dikkat çekiyor.

KONTENJAN 3 BİN KİŞİ

52 bin kapasiteli stadyumda Galatasaray taraftarlarına yalnızca 3 bin kişilik kontenjan ayrılmış olsa da, Türk futbolseverler bu sınırı çoktan aştı.
Almanya’daki ve çevre ülkelerdeki Türk nüfusun yoğunluğu sayesinde, sarı-kırmızılı taraftarlar Frankfurt’un genel satışa sunduğu koltuklara adeta hücum etti.
Hatta bazı taraftarlar, Alman taraftarların kombine kartlarını kiralayarak stadyuma giriş planları yapıyor.

frankfurt.jpg
Binlerce Galatasaray taraftarı Frankfurt tribünlerinde yer alacak

Bu gelişmeler üzerine Eintracht Frankfurt kulübü, kendi taraftarlarını uyararak kombine iptali tehdidinde bulundu. Amaç, tribünlerde Galatasaray’ın baskın olmamasını sağlamak. Ancak geçmiş tecrübeler, bu çabanın pek de işe yaramayabileceğini gösteriyor. Bu durum Frankfurt cephesinde deprem etkisi yarattı.

30 BİN TÜRK VARDI

1992 yılında oynanan Frankfurt-Galatasaray maçında, Deutsche Bank Park’ta 30 binin üzerinde Türk taraftar yer almıştı. Bu tarihi atmosferin bir benzerinin yaşanması bekleniyor. Özellikle Frankfurt ve çevresindeki 200 binin üzerindeki Türk nüfus, Galatasaray’a güçlü bir destek sunmaya hazırlanıyor.

MAÇ BİLGİLERİ:

Tarih: 18 Eylül 2025, Perşembe

Saat: 22.00 (TSİ)

Stat: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Yayın: TRT 1 (Şifresiz)

Galatasaray taraftarı, sahada olduğu kadar tribünlerde de gücünü göstermek istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Spor
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi