Frankfurt'ta Galatasaray depremi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda Türkiye’yi tek başına temsil eden Galatasaray, Avrupa arenasındaki ilk sınavını 18 Eylül Perşembe günü Almanya’da verecek.

Sarı - Kırmızılılar, Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile Deutsche Bank Park’ta karşı karşıya gelecek.

Ancak bu dev mücadele öncesi, sahadaki rekabet kadar tribünlerde yaşanacak atmosfer de dikkat çekiyor.

KONTENJAN 3 BİN KİŞİ

52 bin kapasiteli stadyumda Galatasaray taraftarlarına yalnızca 3 bin kişilik kontenjan ayrılmış olsa da, Türk futbolseverler bu sınırı çoktan aştı.

Almanya’daki ve çevre ülkelerdeki Türk nüfusun yoğunluğu sayesinde, sarı-kırmızılı taraftarlar Frankfurt’un genel satışa sunduğu koltuklara adeta hücum etti.

Hatta bazı taraftarlar, Alman taraftarların kombine kartlarını kiralayarak stadyuma giriş planları yapıyor.

Binlerce Galatasaray taraftarı Frankfurt tribünlerinde yer alacak

Bu gelişmeler üzerine Eintracht Frankfurt kulübü, kendi taraftarlarını uyararak kombine iptali tehdidinde bulundu. Amaç, tribünlerde Galatasaray’ın baskın olmamasını sağlamak. Ancak geçmiş tecrübeler, bu çabanın pek de işe yaramayabileceğini gösteriyor. Bu durum Frankfurt cephesinde deprem etkisi yarattı.

30 BİN TÜRK VARDI

1992 yılında oynanan Frankfurt-Galatasaray maçında, Deutsche Bank Park’ta 30 binin üzerinde Türk taraftar yer almıştı. Bu tarihi atmosferin bir benzerinin yaşanması bekleniyor. Özellikle Frankfurt ve çevresindeki 200 binin üzerindeki Türk nüfus, Galatasaray’a güçlü bir destek sunmaya hazırlanıyor.

MAÇ BİLGİLERİ:

Tarih: 18 Eylül 2025, Perşembe

Saat: 22.00 (TSİ)

Stat: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Yayın: TRT 1 (Şifresiz)

Galatasaray taraftarı, sahada olduğu kadar tribünlerde de gücünü göstermek istiyor.