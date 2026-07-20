Galatasaray alamadı Beşiktaş devreye girdi: Salah'tan sonra bir yıldız daha

Beşiktaş, Mohammed Salah transferini bitirmek için gün sayarken, Galatasaray'ın alamadığı dünyaca ünlü futbolcu için de devreye girdiği ileri sürüldü.

Siyah beyazlılar, Salah'la yaptıkları ilk görüşmeden olumlu yanıt almıştı. Mohamed Salah’ın temsilcisi Ramy Abbas ile yıllık 15 milyon euro maaş konusunda anlaşmanın sağlandığı ileri sürülmüştü.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Mohamed Salah, bu hafta içinde İstanbul'da olacak. Salah'ın daha yüksek tekliflere rağmen Suudi Arabistan'a gitmeyi reddettiği, bu nedenle Beşiktaş'a imza atacağı iddia edildi.

SIRADAKİ HEDEF GALATASARAY'IN ALAMADIĞI YILDIZ

Beşiktaş'ın Mohamed Salah'tan sonra yine Liverpool'da forma giyen bir başka dünyaca ünlü yıldız için de harekete geçtiği ileri sürüldü.

İngiliz basınındaki habere göre siyah beyazlılar Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil Van Dijk için de cazip bir teklif hazırladı.



Liverpool'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Van Dijk'i kulübün uygun şartlarda bırakmaya hazır olduğu da iddia edildi.

35 yaşındaki futbolcu daha önce uzun süre Galatasaray'ın gündeminde kalmıştı. Ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen Virgil Van Dijk'a Salah transferinin bitirlemisinin ardından resmi teklif yapılacağı bildirildi.