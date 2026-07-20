Ayak bileği ameliyatına gitti, yirmilik dişleri çekildi!

Fransa’da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç bir kıza kimlik karışıklığı nedeniyle yirmilik diş çekimi operasyonu yapıldı. Olayın ardından aile resmi şikayette bulunurken, hastane yönetimi hatayı kabul ederek özür diledi.

HASTANE, HASTALARI KARIŞTIRDI

Pas-de-Calais bölgesinde yer alan Saint-Martin Boulogne kentinde yaşanan tıbbi hata gündem oldu. Ayak bileğinden ameliyat edilmesi planlanan 17 yaşındaki kıza, hastanede yaşanan karışıklık nedeniyle farklı bir işlem uygulandı. Ameliyat öncesinde gerçekleştirilen hazırlık sürecinde genç kızın başka bir operasyon için bekleyen hasta ile karıştırıldığı belirtildi. Bu nedenle planlanan ayak bileği ameliyatı yerine genç kızın yirmilik dişleri çekildi.

DOKTOR HATAYI KABUL EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından genç kızın annesi operasyonu gerçekleştiren doktorun yapılan hatayı kabul ettiğini söyledi. Anne, doktorun kendilerine, “Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık özür dileriz’’ dediğini aktarırken, başlarına gelen bu olay sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananların ancak filmlerde görülebilecek türden bir hata olduğunu belirten anne, olayla ilgili resmi şikayette bulunduklarını açıkladı. Yaşanan olay kapsamında kliniğin işleyişine ilişkin hiç soruşturma başlatıldığı öğrenildi.