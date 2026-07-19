Son Dakika | Beşiktaş Salah transferindeki krizi açıkladı: Bizim için kabul edilemez

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah'la devam eden transfer görüşmelerinde yaşananlara dair bir açıklama yaptı.

"İLK BAŞTA OLUMLU YANIT VERDİ"

Oyuncuyla ilk etapta anlaştıklarını duyuran Serdal Adalı, "Mohamed Salah bu transferi onayladı ve menajeri de teklifimize ilk başta olumlu yanıt verdi" sözlerini sarf etti.

"HABERLER ÇIKINCA MENAJER MALİ TALEPLER GÜNDEME GETİRDİ"

Oyuncunun menajerinin son anda yeni taleplerde bulunduğunu belirten Serdal Adalı, "Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu ve transfere onay verdi. Ancak daha sonra medyada "Transferin tamamlandığı" yazılır yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi" dedi.

"HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDİLEMEZ"

İstenen ek komisyonu kabul etmeyeceklerini vurgulayan Serdal Adalı, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz" sözlerini sarf etti.