Galatasaray acı haberi duyurdu: Daha 17 yaşındaydı

Galatasaray acı haberi duyurdu. Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 17 yaşındaki basketbolcu Elif Ünüvar hayatını kaybetti.

Trafik kazası geçiren genç sporcunun hastanede verdiği yaşam savaşını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray altyapısından yetişen Elif Ünüvar'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumenin naaşı 7 Temmuz 2026 Salı günü (Bugün) öğle namazına müteakip Halkalı Hz. Ali Camii'nden kaldırılacaktır.

Elif Ünüvar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü."

ELİF ÜNÜVAR KİMDİR?

Elif Ünüvar, 19 Kasım 2008 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Basketbola Galatasaray Kulübü'nün altyapısında başlayıp, yaş gruplarında oynadı.

Daha sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Gençler Ligi Kızlar (BGLK) organizasyonunda mücadele eden Başakşehir Belediyesi Spor Kulübü U18 Takımı'na geçti.

Elif Ünüvar guard olarak görev yapıyordu.

Trafik kazası geçiren genç sporcu bir süredir tedavi altında tutuluyordu. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.