Fransa yenilgisi sonrası Arda Güler'den taraftara umut mesajı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlıların mücadeledeki performansı tartışma konusu olurken, karşılaşmanın ardından gözler milli futbolcuların açıklamalarına çevrildi.

Milli takımın yıldız isimlerinden Arda Güler, Fransa karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ”

Maçta istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Arda Güler, takım olarak mücadeleden vazgeçmediklerini söyledi.

Güler, “Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Birçok sakat oyuncumuz vardı. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Karşılaşma boyunca milli takımı destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Arda Güler, Kocaeli halkına ayrı bir parantez açtı.

Genç yıldız, “Öncelikle Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim, Türkiye’de, Avrupa’da, her yerde bizi destekliyorlar.” dedi.

ARDA GÜLER’DEN NET MESAJ: “BUGÜNÜ UNUTTURACAĞIZ”

Fransa karşısında alınan mağlubiyetin ardından takımın önünde önemli maçlar bulunduğunu vurgulayan Arda Güler, taraftara umut veren bir mesaj gönderdi.

Milli futbolcu, “Şimdi önemli maçlarımız var, inşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız inşallah.” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

A Milli Takımımız Uluslar Ligi A grubu heyecanına 28 Eylül'de İtalya karşısında devam edecek.