Fransa maçına günler kala milli takıma güzel haber geldi
Uluslar Ligi'nde Türkiye ile karşılaşacak Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe hastalandı.
Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile Fransa karşı karşıya gelecek. 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
MBAPPE ANTRENMANA KATILMADI
Karşılaşma öncesi millilerimizde hazırlıklar devam ederken Fransa'dan güzel haber geldi. Rakibin yıldız ismi Kylian Mbappe son antrenmana katılmadı.
GRİP OLDU
Grip belirtileri gösteren Fransız yıldızın, Türkiye karşısında forma giymeme ihtimali bulunuyor. Oyuncu hakkındaki son kararı sağlık ekibi verecek.
MİLLİLERİN ADAY KADROSU
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (İstanbul Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).