Frankfurt'un hocasından Galatasaray itirafı: Çok manyak hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Dino Toppmöller, maçın favorisi olarak sarı-kırmızılı ekibi gösterdi.

Frankfurt Stadı'nda yarın 22.00'de başlayacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dino Toppmöller, şunları söyledi:

"Çok farklı bir havadayız. Buraya gelmeyi hak ettik. Bunun keyfini çıkartmak, puan almak, maç kazanmak çok önemli. Mutlu, sevinçli ve keyif alarak bu maça girmek çok önemli. Herkese Şampiyonlar Ligi'nin ilk 11'inde oynamak nasip olmaz. Çok özel bir akşam olmasını istiyoruz.

Frankfurt'ta her zaman olağanüstü hava içindeyiz. Bizim için özel bir maç olacak. Uluslararası maçlarda daha farklı havaya giriyoruz. Bu, bizim için yeni bir şey değil. Burada her zaman olağanüstü havada oynuyoruz.

Ne kadar güçlü ve kazanmayı isteyen bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Çok basit rakiplerimiz yok. Dünkü sonuçlara bakınca futbolda her zaman Galatasaray gibi büyük takımlara karşı imkanların olacağını gördük. Onlardan isim olarak daha tanınmamış oyuncularımız var. Maça 1-0 geride başlıyoruz ama genç bir takımız. Son yıllarda genç oyuncularımız böyle zorlu maçlar sayesinde çok gelişti. Yarınki maçta da gelişecekler. O yüzden bu yarışmada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok manyak bir hafta bizi bekliyor.

Avantajımız evimizde oynamamız. Taraftarlarımız bize çok büyük destek veriyor. Galatasaray'ın olağanüstü bir takımı var. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Böyle takımlarda topla oynamaları çok büyük gösterge oluyor. Onu engellememiz gerekiyor. Onlara karşı durmamız lazım. Yunus Akgün, Leroy Sane, İlkay Gündoğan çok teknik ve iyi oyuncular. Hızlı değiller ama her şeyi görebiliyorlar, derin toplar atabiliyorlar. Defansta yoğun, güçlü ve zor bir oyun olacak."

