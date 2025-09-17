Galatasaray'da Osimhen kadro dışı kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı kritik deplasman mücadelesi öncesi kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Süper Lig’de Eyüpspor karşılaşmasında da forma giyemeyen Osimhen’in ayak bileğindeki ağrılar devam ediyor.

Galatasaray'da yetişti: Fenerbahçe'de 2028'e kadar forma giyecek

Yoğun tedavi sürecine rağmen oyuncunun hazır hale getirilememesi, teknik heyeti Frankfurt deplasmanında farklı bir hücum planına yöneltti.

İŞTE GALATASARAY'IN FRANFURT KADROSU

Galatasaray’ın Almanya’ya götürdüğü kadroda şu isimler yer alıyor:

Osimhen kadroda yer almadı

OKAN BURUK'UN PLANLARI DEĞİŞTİ

Victor Osimhen’in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk hücum hattında Barış Alper Yılmaz’ı ileri uçta değerlendirecek.

Fiziksel olarak tam hazır olmayan Mauro Icardi'nin ise maçın ilerleyen dakikalarında hamle oyuncusu olarak sahaya sürülmesi bekleniyor.

FRANKFURT GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe akşamı TSİ 22.00’de Deutsche Bank Park’ta Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.