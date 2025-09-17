Galatasaray'da Osimhen kadro dışı kaldı

Galatasaray'da Osimhen kadro dışı kaldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'da Frankfurt maçı öncesi Osimhen şoku yaşanıyor...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı kritik deplasman mücadelesi öncesi kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen ve Süper Lig’de Eyüpspor karşılaşmasında da forma giyemeyen Osimhen’in ayak bileğindeki ağrılar devam ediyor.

Galatasaray'da yetişti: Fenerbahçe'de 2028'e kadar forma giyecekGalatasaray'da yetişti: Fenerbahçe'de 2028'e kadar forma giyecek

Yoğun tedavi sürecine rağmen oyuncunun hazır hale getirilememesi, teknik heyeti Frankfurt deplasmanında farklı bir hücum planına yöneltti.

İŞTE GALATASARAY'IN FRANFURT KADROSU

Galatasaray’ın Almanya’ya götürdüğü kadroda şu isimler yer alıyor:

osimm-001.webp
Osimhen kadroda yer almadı

OKAN BURUK'UN PLANLARI DEĞİŞTİ

Victor Osimhen’in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk hücum hattında Barış Alper Yılmaz’ı ileri uçta değerlendirecek.
Fiziksel olarak tam hazır olmayan Mauro Icardi'nin ise maçın ilerleyen dakikalarında hamle oyuncusu olarak sahaya sürülmesi bekleniyor.

FRANKFURT GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, 18 Eylül Perşembe akşamı TSİ 22.00’de Deutsche Bank Park’ta Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Spor
Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı öncesi vedayı duyurdu
Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı öncesi vedayı duyurdu
12 Dev Adam Boğaz'da kutlama yaptı
12 Dev Adam Boğaz'da kutlama yaptı