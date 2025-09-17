Galatasaray'da yetişti: Fenerbahçe'de 2028'e kadar forma giyecek

Galatasaray'da yetişti: Fenerbahçe'de 2028'e kadar forma giyecek
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz ile geleceğe yönelik önemli bir adım attı.

Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz 2028'e kadar Fenerbahçe'de!
Son haftalardaki performansıyla hem taraftarın hem de teknik direktör Domenico Tedesco’nun takdirini kazanan 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

bertug.jpg
Bartuğ Galatasaray 4 yıl Galatasaray forması giydi

Trabzonspor maçında yeniden forma şansı bulan Bartuğ Elmaz, sahadaki enerjisi ve oyun zekâsıyla dikkat çekti. Tedesco’nun göreve gelmesinden sonra yeniden kadroda yer bulması, genç oyuncunun gelişim sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu.

2 YIL DAHA UZATILDI

Fenerbahçe yönetimi, Bartuğ’un 2026’da sona erecek olan mevcut sözleşmesini iki yıl daha uzatarak 2028’e taşıdı. Aynı zamanda oyuncunun maaşında da iyileştirmeye gidildi.

bartug.webp
Tedesco'nun Bartuğ'a daha çok süre vermesi bekleniyor

DAHA ÇOK SÜRE ALACAK

Sözleşme yenileme haberi, Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile oynayacağı kritik maç öncesi hem oyuncuya hem de takıma moral kaynağı oldu. Bartuğ Elmaz’ın bu karşılaşmada da süre alması ve performansını sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak:Skorer

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Spor
Beşiktaş'ta şaşırtan veda: 12 yıl sonra yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta şaşırtan veda: 12 yıl sonra yollar ayrıldı
Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Beklenen olmadı
Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Beklenen olmadı
Galatasaray'da son dakika Osimhen gelişmesi
Galatasaray'da son dakika Osimhen gelişmesi