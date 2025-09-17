Galatasaray'da yetişti: Fenerbahçe'de 2028'e kadar forma giyecek

Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz 2028'e kadar Fenerbahçe'de!

Son haftalardaki performansıyla hem taraftarın hem de teknik direktör Domenico Tedesco’nun takdirini kazanan 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

Bartuğ Galatasaray 4 yıl Galatasaray forması giydi

Trabzonspor maçında yeniden forma şansı bulan Bartuğ Elmaz, sahadaki enerjisi ve oyun zekâsıyla dikkat çekti. Tedesco’nun göreve gelmesinden sonra yeniden kadroda yer bulması, genç oyuncunun gelişim sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu.

2 YIL DAHA UZATILDI

Fenerbahçe yönetimi, Bartuğ’un 2026’da sona erecek olan mevcut sözleşmesini iki yıl daha uzatarak 2028’e taşıdı. Aynı zamanda oyuncunun maaşında da iyileştirmeye gidildi.

Tedesco'nun Bartuğ'a daha çok süre vermesi bekleniyor

DAHA ÇOK SÜRE ALACAK

Sözleşme yenileme haberi, Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile oynayacağı kritik maç öncesi hem oyuncuya hem de takıma moral kaynağı oldu. Bartuğ Elmaz’ın bu karşılaşmada da süre alması ve performansını sürdürmesi bekleniyor.