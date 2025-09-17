Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı öncesi vedayı duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Eintracht Frankfurt, tarihi mücadele öncesi uzun yıllar kalesini koruyan Kevin Trapp’a özel bir veda töreni düzenleyecek.

Bundesliga ekibi, tecrübeli kalecisini Paris FC’ye uğurlarken, taraftarlar ve kulüp yönetimi bu ayrılığı unutulmaz bir anıya dönüştürmeye hazırlanıyor.

Trapp Frankkurt'a veda edecek

18 Eylül Perşembe akşamı TSİ 22.00’de başlayacak Galatasaray karşılaşması öncesinde, Frankfurt’un ev sahibi olduğu Deutsche Bank Park’ta Trapp için özel bir seremoni gerçekleştirilecek. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki kalecinin hizmetleri için teşekkür edileceği ve taraftarlarla vedalaşacağı duyuruldu.

Kulüp açıklaması

Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt formasıyla iki farklı dönemde toplam 383 resmi maça çıktı. Bundesliga’da 293 kez sahaya çıkan Trapp, kulüp tarihinin en çok forma giyen kalecilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Özellikle 2022 yılında kazanılan UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda gösterdiği performans, onu Frankfurt taraftarının gönlünde efsane statüsüne taşıdı.

YENİ DURAĞI DA BELLİ OLDU

Bu yaz transfer döneminde Fransız ekibi Paris FC’ye imza atan Trapp, kariyerine Ligue 1’de devam edecek. Frankfurt yönetimi, bu ayrılığı sadece bir transfer olarak değil, kulüp tarihine damga vuran bir dönemin kapanışı olarak değerlendiriyor.