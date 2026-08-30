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Fırtına gibi esti liderliğe yükseldi! Selçuk Şahin "Çok acayip!" dedi

Batman Petrolspor, TFF 1. Lig'de fırtına gibi esti, liderliğe yükseldi. Teknik direktör Selçuk Şahin, "Çok acayip" dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fırtına gibi esti liderliğe yükseldi! Selçuk Şahin "Çok acayip!" dedi

Batman Petrolspor, TFF 1. Lig'de Sivasspor'u 2-1 yendi. Ligde 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle fırtına gibi esti, liderliğe yükseldi. Teknik direktör Selçuk Şahin, "Çok acayip bir mutluluk oldu" dedi.

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Şahin, "3-0'lık bir galibiyet mi, böyle bir galibiyet mi? Bilmiyorum hangisi daha mutlu eder ama bu acayip bir mutluluk oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

OYUNCULARINI TEBRİK ETTİ

Oyuncularını tebrik eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Hafta boyunca oyuncularıma rakipten yan ortaların çok geleceğini söylemiştim. Ona çok hazırlanmıştık. Rakip takım bu ligin en fazla orta yapan takımlarından birisi. Maalesef yan ortadan bir gol yedik. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Maça giren oyuncuların katkısı çok iyi ve değerliydi. Kalan oyuncuların son ana kadar mücadele etmesi çok değerli. Yani 3-0'lık bir galibiyet mi, böyle bir galibiyet mi? Bilmiyorum hangisi daha mutlu eder ama bu acayip bir mutluluk oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Vazgeçmediler, inandılar ve güzel şeyler yaptılar. Sonradan giren oyuncularıma çok teşekkür etmem gerekiyor. Çok inançlı ve istekli girdiler. Sonuçta kazandık. Çok mutluyuz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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