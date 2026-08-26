Fenerbahçe'ye transfer şoku: İptal olabilir

10+4 yabancı kuralından dolayı birçok yabancı oyuncu ile vedalaşan Fenerbahçe’de takımdan ayrılan isimlerden birisi de Jayden Oosterwolde oldu.

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun transferi konusunda İtalya Serie A ekibi Roma ile anlaşmaya vardı.

18 MİLYON EURO OPSİYONU VAR

Satın alma opsiyonu ile birlikte Roma’ya kiralanan Oosterwolde’nin satın alma opsiyonunun ise 18 milyon euro olduğu ifade edildi.

Jayden Oosterwolde’nin 20. kez 45 dakika süre alması durumunda satın alma maddesinin devreye gireceği aktarıldı.

İtalyan ekibinin 25 yaşındaki oyuncu ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Oosterwolde’nin yıllık 1.6 milyon euro kazanacağı belirtildi.

‘’GİTMEM YÖNÜNDE KARAR VERİLDİ’’

İstanbul’dan ayrılmadan önce A Spor’a konuşan Oosterwolde, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlar gerçekten çok iyiydi, burada muhteşem zaman geçirdim ve ayrıldığım için çok üzgünüm. Kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için de mutluyum. Demek ki buradaki maceram bu kadarmış. Umarım Fenerbahçe, Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını gerçekten çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz." dedi.

FENERBAHÇE’YE TRANSFER ŞOKU

Resmi sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için Roma’ya giden Oosterwolde’nin transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Roma, sağlık kontrolünün ardından Oosterwolde’nin fiziksel durumuyla ilgili ek bir kontrol daha yapma kararı aldı.

İtalyan temsilcisinin, Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynadığı karşılaşmada kas sakatlığı geçiren Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi edinmek istediği aktarıldı.

25 yaşındaki oyuncunun eylül ayının ortalarına doğru sahalara dönmesinin beklendiği, ancak sakatlığın tekrarlama ihtimali nedeniyle Roma'nın kapsamlı ek kontroller gerçekleştireceği ifade edildi.

TRANSFER İPTAL OLABİLİR

Öte yandan haberde, transfer için henüz resmi imzaların atılmadığı ve anlaşmanın bozulma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Transferin tamamlanması adına nihai onayın ise perşembe sabahı verilmesinin beklendiği belirtildi.