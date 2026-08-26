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Çorum FK'da Beşiktaş maçı öncesi resti çekti: Uğur Uçar'a ateş püskürdü

Çorum FK'da kriz çıktı. Beşiktaş maçı öncesi "Ayrılırım" diye resti çekti, Uğur Uçar'a ateş püskürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Çorum FK'da Beşiktaş maçı öncesi resti çekti: Uğur Uçar'a ateş püskürdü

Çorum FK, 2 günlük tatilin ardından 31 Ağustos Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcuların dinamik ısınma, dar alan oyunları ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları yaptıkları belirtilirken, sakatlığı bulunan Cemali Sertel, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ RESTİ ÇEKTİ: UĞUR UÇAR'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Çorum FK'da Beşiktaş maçı öncesi kriz çıktı. Resti çeken yeni transfer, teknik direktör Uğur Uçar'a ateş püskürdü.
Çorum Hakimiyet'ten Fatih Battar'ın haberine göre; Çorum FK'nın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hasan Abdulkareem, takımdan ayrılmaya karar verdi.
Irak basınında yer alan habere göre; Hasan Abdulkareem, şu ifadeleri kullandı:
"Zevra FC’den yıldız bir oyuncu olarak ayrıldım ve amacım kendimi geliştirmekti. Teknik direktör tarafından göz ardı edilmek değildi. Çorum’un teknik direktörü beni adeta bir deneme tahtasına çevirdi. Sağ kanat olan asıl mevkimin dışında, sahadaki her pozisyonda oynattı. Bu yüzden kulübe açıkça şunu söyledim: 'Ya kendi mevkímde oynarım ya da ayrılırım!'
Ayrıca Türkiye ligindeki profesyonellik kuralı da var. Bu kurala göre her takım, yaş sınırı olmaksızın 10 yabancı profesyonel oyuncu bulundurabiliyor. Buna ek olarak 23 yaş altı 4 profesyonel oyuncuya izin veriliyor.
Çorum FK’da 12 profesyonel oyuncu bulunuyor. Bunlardan yalnızca biri 23 yaşın altında, diğerleri ise belirtilen yaş sınırının üzerinde. Dolayısıyla kulübün kurala uygun hale gelmesi için bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor. Ben de şu anda ayrılmam için zamanın uygun olduğunu düşünüyorum.
Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymedim ve sabrettim, ancak artık sabrım tükendi."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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