Fenerbahçe'ye kırmızı kart: Takımını 10 kişi bıraktı

Fenerbahçe'ye kırmızı kart: Takımını 10 kişi bıraktı
Yayınlanma:
Benfica'ya konuk olan Fenerbahçe'de Anderson Talisca kırmızı kart gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geliyor.

BENFICA KEREM'İN GOLÜYLE ÖNDE

Estadio De Luz'da oynanan mücadelede Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

TALISCA'YA KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 2. yarısı devam ederken sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi. 79 ve 82. dakikalarda sarı kart gören Anderson Talisca takımını 10 kişi bıraktı.

NELSON SEMEDO SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo maçın 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Semedo'nun yerine oyuna Çağlar Söyüncü dahil oldu.

Kerem Aktürkoğlu perdeyi açtı: Fenerbahçe'yi zora soktuKerem Aktürkoğlu perdeyi açtı: Fenerbahçe'yi zora soktu

Fenerbahçe'de sakatlık: Benfica karşısında devam edemediFenerbahçe'de sakatlık: Benfica karşısında devam edemedi

Barış Alper Yılmaz için Fenerbahçe iddiası: Bu iş bittiBarış Alper Yılmaz için Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Spor
Jose Mourinho: Finale kadar gidebiliriz
Jose Mourinho: Finale kadar gidebiliriz
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti: Kerem Benfica'ya galibiyeti getirdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti: Kerem Benfica'ya galibiyeti getirdi
Galatasaray beklenen transferi sonunda açıkladı
Galatasaray beklenen transferi sonunda açıkladı