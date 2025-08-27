Fenerbahçe'ye kırmızı kart: Takımını 10 kişi bıraktı
Yayınlanma:
Benfica'ya konuk olan Fenerbahçe'de Anderson Talisca kırmızı kart gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geliyor.
BENFICA KEREM'İN GOLÜYLE ÖNDE
Estadio De Luz'da oynanan mücadelede Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
TALISCA'YA KIRMIZI KART
Karşılaşmanın 2. yarısı devam ederken sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi. 79 ve 82. dakikalarda sarı kart gören Anderson Talisca takımını 10 kişi bıraktı.
NELSON SEMEDO SAKATLANDI
Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo maçın 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Semedo'nun yerine oyuna Çağlar Söyüncü dahil oldu.
