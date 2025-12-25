Samsunspor'dan resmi Musaba açıklaması

Yayınlanma:
Samsunspor, Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen Musaba ile ilgili açıklama yaptı.

Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen futbolcusu Anthony Musaba ile ilgili resmi açıklama yaptı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İLİŞKİSİNİ FİİLEN KESTİ"

"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.
Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda ünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürecek: Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak hamleFenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürecek: Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak hamle

Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.

"DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI"

FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.
Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
Samsunspor Futbol Kulübü"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

