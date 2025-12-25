Galatasaray vedayı resmen açıkladı

Galatasaray'da ara transferde ayrılacak oyuncu belli oldu. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, vedayı açıkladı.

Kavukcu mali durumla ilgili şu bilgileri verdi:

"Galatasaray’ın şu an itibariyle hala 100 milyonluk bir limiti var. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek de var. UEFA’nın Finansal Fair Play kriterlerinde yüzde 70’lik bir kadro maliyet kuralı bulunuyor. Avrupa’da yer alan ve UEFA lisansına sahip bir kulüp olarak buna uyma zorunluluğumuz bulunuyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürecek: Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak hamle

Şampiyonlar Ligi’nde yer alan takımlar kadrolarındaki iyi isimleri bırakmıyor. Bunları alamadıktan sonra sadece transfer yapmak için yapmanın bir anlamı yok. Kaldı ki biz de başarılı ekibi koruyacağız. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi’nde bu takımla iki maça daha çıkacağız."

BARIŞ ALPER VE ICARDİ

Kavukcu, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile ilgili olarak şöyle konuştu:



"Barış Alper Yılmaz’ın maaşı 3 milyon euro karşılığı TL. Artı, bonusları var. Barış Alper Yılmaz için yazın Suudi Arabistan’dan gelen teklif son olarak 29 milyon euro idi. 50 milyon euroyu bulmadan neden satayım?

Icardi bir ikon. Galatasaraylıların sevgilisi. Icardi her maç 11’de başlamak istiyor. Çok istekli. Attığı goller ile moral de bulmaya başladı."

Osimhen'e yapılan ödemeleri de anlatan Kavukcu, "Osimhen için net ödememiz 15 milyon euro. İmaj hakkı ve reklam karşılığı olarak da 6 milyon euro alıyor. Bunun 4 milyonunu Pasifik ve Nivak karşılıyor. 2 ayrı sponsor daha var. Oradan gelecek para ile kalan kısım karşılanacak. Hatta ekstra bir gelirimiz olacak" dedi.

"VEDALAŞIYORUZ"

Abdullah Kavukcu, Hürriyet'teki habere göre ayrılacakları oyuncuyu da şu sözlerle açıkladı:



"Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz. Bunu kendisi ile de konuştuk. Berkan Kutlu’nun evi burası ancak oynamadığı için mutlu değil ve ayrılmak istiyor. Görüştüğü kulüpler var.

Ahmed Kutucu’nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam (6 milyon euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon euroya ancak verebiliriz."