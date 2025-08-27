Barış Alper Yılmaz için Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz belirsizliği devam ediyor. Antrenmanlara çıkmaya başlayan futbolcu ile bir toplantı yapacak olan Galatasaray yönetimi nihai kararını verecek.

“GALATASARAY TOK SATICI”

Barış Alper Yılmaz krizine dair değerlendirmelerde bulunan Emre Bol, "Galatasaray Barış Alper transferinde tok satıcı. 40 milyon Euro'ya sattın ertesi gün gittin Donnarumma veya o ayarda bir kaleci aldın. Kimse ses çıkarmaz. Bir futbolcu ederini bulursa satacaksın. Senelik garanti 15 milyon Euro maaştan söz ediliyor. Az para değil. Bana o parayı verseler 1 dakika bile durmam. 24 senede kazanacağı parayı 4 senede kazanacak” ifadelerini kullandı.

Emre Bol

“KENDİSİ FENERBAHÇELİ”

Oyuncunun Fenerbahçeli olduğunu iddia eden Emre Bol, "Kimse bana Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaraylı olduğuna inandıramaz. Kendisi Fenerbahçeli. Hatta babası ve dedesi de Fenerbahçeli. 1-2 sene sonra Türkiye'den Fenerbahçe'ye dönerse şaşırmam. Belki Arap Ligi'ne gider yetenekleri körelir ama o parayla bırak da yeteneğin azalsın ya ne olacak? Bence bu iş bitti. Gidecek ama idmana katılmaması ve siyah ekran paylaşması vs doğru değildi. Teklif sezon başında gelmişti. Ona rağmen zorlaya zorlaya ilk 2 maça çıkmıştı” sözlerini sarf etti.