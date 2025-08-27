Barış Alper Yılmaz için Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti

Barış Alper Yılmaz için Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
Yayınlanma:
Barış Alper Yılmaz'a dair konuşan Emre Bol, oyuncunun Fenerbahçeli olduğunu iddia etti.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz belirsizliği devam ediyor. Antrenmanlara çıkmaya başlayan futbolcu ile bir toplantı yapacak olan Galatasaray yönetimi nihai kararını verecek.

“GALATASARAY TOK SATICI”

Barış Alper Yılmaz krizine dair değerlendirmelerde bulunan Emre Bol, "Galatasaray Barış Alper transferinde tok satıcı. 40 milyon Euro'ya sattın ertesi gün gittin Donnarumma veya o ayarda bir kaleci aldın. Kimse ses çıkarmaz. Bir futbolcu ederini bulursa satacaksın. Senelik garanti 15 milyon Euro maaştan söz ediliyor. Az para değil. Bana o parayı verseler 1 dakika bile durmam. 24 senede kazanacağı parayı 4 senede kazanacak” ifadelerini kullandı.

emre-bol.webp
Emre Bol

“KENDİSİ FENERBAHÇELİ”

Oyuncunun Fenerbahçeli olduğunu iddia eden Emre Bol, "Kimse bana Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaraylı olduğuna inandıramaz. Kendisi Fenerbahçeli. Hatta babası ve dedesi de Fenerbahçeli. 1-2 sene sonra Türkiye'den Fenerbahçe'ye dönerse şaşırmam. Belki Arap Ligi'ne gider yetenekleri körelir ama o parayla bırak da yeteneğin azalsın ya ne olacak? Bence bu iş bitti. Gidecek ama idmana katılmaması ve siyah ekran paylaşması vs doğru değildi. Teklif sezon başında gelmişti. Ona rağmen zorlaya zorlaya ilk 2 maça çıkmıştı” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Spor
'Mourinho yönetimi düelloya davet etti'
'Mourinho yönetimi düelloya davet etti'
Eda Erdem galibiyetin sırrını açıkladı
Eda Erdem galibiyetin sırrını açıkladı