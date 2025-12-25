Okan Buruk açıkladı: Ondan vazgeçilmez

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı kırmızılı kulüp, kadrosunu güçlendirmek için hamlelerini sürdürürken, kadrosundaki futbolculara da teklifler geldiği belirtiliyor.

Transfer konusunda teknik direktör Okan Buruk'un düşüncelerini Evren Turhan, To Sports Youtube kanalında anlattı.

"OKAN BURUK'LA KONUŞTUM"

Evren Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Gabriel Sara için bir teklif geldi. Okan Buruk kararı, Dursun Özbek'e bıraktı. Galatasaray'a 25 milyon Euro üzerinde İngiltere'den bir teklif. Gabriel Sara da sıcak. Okan hoca, oyuncu almadan göndermek istemiyor. İstediği isimler Wolwes'ten Andre ve Manchester United'dan Manuel Ugarte. Torreira'nın biraz yükünü azaltmak istiyor. Lemina da üst üste 4 maç oynayamıyor.

Wilfried Singo, Galatasaray'da kalacak. Okan Buruk'a sordum. 'İnanılmaz çalışıyor, iyi bir profesyonel. Oynamak istedi. İkinci sakatlığı geçirdi. Ondan vazgeçilmez, teklifler de var' dedi. 60 milyon Euro serbest kalma maddesi var.

Galatasaray 3 yada 4 oyuncu alacak, almak zorunda. Orta saha kesin, yüzde 100."