Kerem Aktürkoğlu perdeyi açtı: Fenerbahçe'yi zora soktu
Fenerbahçe'yi konuk eden Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile kozlarını paylaşıyor. Estadio De Luz’da oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken gol perdesi aralandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU BENFICA'YI ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın 35. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.
FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI
Türkiye'ye dönmek istediği bilinen milli futbolcu bir süredir Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştı. Tarafların bonservis bedelinde anlaşmasını bekleyen Kerem Aktürkoğlu, maç öncesinde Ali Koç'a haber yollayarak transferinin tamamlanmasını istemişti.
NELSON SEMEDO SAKATLANDI
Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçın 17. dakikasında yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.