Fenerbahçe'de sakatlık: Benfica karşısında devam edemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşılaşıyor.

BENFICA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Estadio De Luz’da oynanan mücadelede Benfica, kullanılan köşe vuruşunda Pavlidis’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak VAR’ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Slavko Vincic, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

NELSON SEMEDO SAKATLANDI

Ancak sarı-lacivertlilerde pozisyon içerisinde müdahaleye maruz kalan Nelson Semedo sakatlandı. Semedo’nun yerine maçın 17. dakikasında oyuna Çağlar Söyüncü dahil oldu.

BİR GOL DAHA İPTAL

23. dakikada Benfica'da Barreiro fileleri havalandırırken bu sefer de pozisyon öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.